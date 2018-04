VEJA QUE ABSURDO! PSF DO BAIRRO VILA UNIÃO NÃO DISPONIBILIZA ANTICONCEPCIONAL

Internauta denuncia que no PSF (posto de saúde da família) do bairro Vila União estão sem anticoncepcional.

Confira a denúncia na íntegra:

"Oii boa tarde venho fazer uma reclamação do PSF da vila união,já tá com três mês seguido que estou indo buscar anticoncepcional injetável e não tem e quando perguntamos se tem previsão de chegar elas respondem com arrogância a gente pede pra elas da uma autorização para pegar em outros PSF ninguém liga,poxa pra que serve os nossos impostos,nós cidadãos pagamos pra isso cadê o prefeito? cadê as autoridades da saúde? nossa cidade está abandonada não temos médicos os PSF estão abandonada, não temos emprego, não temos segurança, não temos nada, prefeito acorda pra cidade cadê o dinheiro público? faça como o prefeito de Coreaú ,isso é meu desabafo como cidadão.agradecida se isso chegar ao ouvido das autoridades.boa tarde"