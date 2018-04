VÍDEO - População protesta contra o Impeachment do presidente da Câmara de Vereadores de Meruoca

A Câmara Municipal de Meruoca realizou sessão extraordinária na tarde de sexta-feira (6), sob convocação por liminar, expedida pelo Juiz de Meruoca, Dr. Francisco Cavalcante Neto, para analisar o Requerimento 017/2018, que tratada destituição do presidente do legislativo, Herton Alves (PT). Confira no vídeo ( AQUI





Após abertura da Sessão com a leitura do expediente da Casa, o auditório lotado pela população de Meruoca presentes na Sessão, passaram a contestar o objetivo da reunião com gritos de ordem em protesto.





Os Vereadores Zé Maria e Maurício Sanford, exaltados passaram a discutir com os populares que protestavam que acabou tumultuando a sessão, que teve de ser encerrada devido o abandono de alguns vereadores que prejudicou o andamento da mesma. Confira no vídeo ( AQUI





No entanto, novos protestos deverão ocorrer na próxima sessão extraordinária com esse objetivo, caso ela ocorra, o que deverá prejudicar o andamento das proposituras em prol do desenvolvimento dos meruoquense. (Blog Célio Brito)