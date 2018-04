VIOLÊNCIA: HOMEM É MORTO A GOLPES DE GARGALO DE GARRAFA EM GUARACIABA

Um crime de homicídio foi registrado no inicio da madrugada deste domingo (29), no bairro do Estádio em Guaraciaba do Norte.





A vítima foi identificada como ANDERSON LOPES DA SILVA, 31 anos, o qual foi morto a golpes de gargalo de garrafa durante uma discussão em um bar. O homem ainda foi socorrido por populares ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Vítima: Anderson Lopes da Silva





De acordo com informações dos policiais do destacamento local, o autor do crime já foi identificado e a policia está realizando diligências no sentido de fazer a prisão do infrator ainda hoje.





Fonte: Ibiapaba 24 horas