VIOLÊNCIA: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE VARJOTA/CE

Na noite deste sábado (14), mais um homicídio a bala foi registrado no município de Varjota. Um homem identificado por Paulo foi executado com vários tiros na rua do Poço, bairro Pedreira.





A vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Os criminosos estavam em uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado.





O município de Varjota já registra 8 homicídios dolosos em 2018.





Com informações de Varjota em Alerta