VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: PAI E FILHA SÃO ASSASSINADOS EM QUITERIANÓPOLIS NO CEARÁ

Pai e filha foram assassinados na manhã desta quinta-feira (12) no distrito de São Francisco, em Quiterianópolis, no Ceará, em um crime motivado por rixa entre famílias, segundo a Secretaria da Segurança do Estado.





Antônio José do Nascimento, de 43 anos, e Roberta Pereira do Nascimento, de 17, pai e filha, estavam retornando de uma localidade na zona rural, por uma estrada, quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram os disparos que os atingiram.





De acordo com a Polícia Civil, os homicídios teriam como motivo uma rixa entre duas famílias da região. A Polícia solicita o apoio da população para que contribua com as investigações, repassando informações que possam ajudar na identificação dos autores dos crimes e consequentemente, a elucidação do caso. As denúncias podem ser feitas pelo número 181 e o sigilo é garantido.





