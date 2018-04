VIOLÊNCIA SEM CONTROLE - POLICIAL MILITAR É BALEADO EM FORTALEZA!

Um policial militar foi baleado durante uma troca de tiros com bandidos na madrugada desta quarta-feira (25), no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza.





O PM estava trafegando em uma viatura policial quando foi atingido no braço. Ele reagiu e efetuou disparos contra os criminosos, que fugiram. Segundo informações, uma equipe fazia uma operação no bairro do Bom Jardim quando ocorreu o fato.





O policial foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Bom Jardim. Até o momento, ninguém foi preso.





Com informações do Cnews

