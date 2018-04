Wagner revela porque Camilo não se empenha para instalar a CPI do Narcotráfico; vídeo

Segundo o deputado federal, se o governador tiver coragem, descobrirá criminosos no Legislativo, no Executivo, no Judiciário e até no MP.

O deputado estadual Capitão Wagner (PROS) revelou ontem (24), na Assembleia Legislativa, porque o governador Camilo Santana (PT) não se empenha para articular a abertura da CPI do Narcotráfico no Ceará.





“Dados do portal da transparência do próprio Governo do Estado. Investimento em inteligência [policial] em 2015: R$ 3,9 milhões. Em 2016, investimento em inteligência policial: zero. Em 2017, investimento em inteligência policial: zero. Em 2018, investimento em inteligência policial: zero. Será que é bom para o Governo do Estado investir em inteligência policial para que se descubra que membros do Governo têm vínculo com bandidos que fazem assalto a banco? Que inclusive financiam campanhas eleitorais?”, questionou — e já deixou a resposta — o deputado.





Veja a fala de Wagner:

