14.745 eleitores sobralenses estão com o título de eleitor cancelado

Mais de 614 mil cearenses estão com o título de eleitor cancelado e, em decorrência disso, não poderão comparecer às urnas nas eleições de outubro de 2018. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), nesta última quinta-feira, 10/05. A quantidade de pessoas que estão sem título equivale a 9,78% do eleitorado cearense, quando se compara o número de votantes registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referente ao mês de março.





Desses 614.377 eleitores que perderam o título, 77,4%, ou 475.689, foi por ausência de biometria obrigatória e 22,6%, equivalente a 138.688 eleitores, por não votar durante três pleitos seguidos. É importante ressaltar que estão fora desses números os eleitores que estão regulares com a Justica, ou seja, estão aptos a votarem, mas na urna vão optar pelo voto nulo, branco ou se abster.





Somando a população de Sobral, Juazeiro do Norte e Crato, três municípios entre as 10 cidades com maior população no Ceará, de acordo com estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda não seria suficiente para chegar ao número de eleitores que não vão votar este ano no Ceará. O número populacional de Sobral é de 205 mil, de Juazeiro do Norte é de 270 mil e do Crato é 130 mil, segundo estimativa do IBGE para 2017.









Confira os 20 municípios que posseum mais cidadãos com título de eleitor cancelado:





1. Fortaleza: 60.767

2. Caucaia: 34.217

3. Juazeiro do Norte: 23.645

4. Maracanaú: 22.728

5. Sobral: 14.745

6. Crato: 13.416

7. Iguatu: 12.568

8. Itapipoca: 11.996

9. Icó: 9.645

10. Maranguape: 9.471

11. São Benedito: 8.458

12. Morada Nova: 8.200

13. Aracati: 8.183

14. Pacatuba: 8.139

15. Quixadá: 7.970

16. Acaraú: 7.849

17. Canindé: 7.797

18. Cascavel: 7.410

19. Crateús: 7.333

20. Pacajús: 7.319





Os cidadãos que perderam o título de eleitor só poderão regularizar a situação com o TRE-CE após as Eleições 2018. no fim do segundo semestre. O eleitorado de Acaraú hoje é de 39.475 votantes, segundo dados eleitorais da 30ª Zona Eleitoral.





(Via Wilson Gomes)