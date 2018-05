ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA CARMOSINA PROMOVEM AÇÃO SOCIAL NO ABRIGO BOM SAMARITANO

A função maior da escola é contribuir para a construção da cidadania, formando cidadãos consciente, participativo e com uma conduta pautada em valores sólidos. Em tempos de grandes avanços tecnológicos, as relações tem se enfraquecido, a Eletiva Semeando Valores da E.E.M.T.I Professora Carmosina é uma contraproposta para esse tempo, através de ações como a do dia 18 de maio, em que os alunos visitaram o abrigo Bom Samaritano promovendo uma tarde de troca de abraços , sorrisos, música, o encontro com o outro restabeleceu o sentido de valores dos alunos, na ocasião foram distribuídos alimentos provenientes da gincana solidária.

Fonte: Sobral 24 horas