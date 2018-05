ATITUDE EXEMPLAR DA PROFESSORA IZABEL CRISTINA; CONFIRA

Confira a atitude exemplar da Professora da cidade de Itapipoca.

"URGENTE...

Hoje a tarde encontrei um saco com várias contas de água e energia e um dinheiro com valor aproximado de $700,00 reais.



Olhei o endereço das contas e vi que a pessoa é de Brotas - Miraíma. Somei todas as contas e a quantia em dinheiro, estava dando o valor aproximado, ou seja, a pessoa que perdeu iria fazer o pagamento. Como não consegui devolver, fui até a lotérica e fiz o pagamento das contas. Abaixo está a foto de todas as contas e com o comprovante do pagamento. Se alguém conhecer essa pessoa, por favor avise, pois a mesma deverá está muito preocupada por ter perdido um valor tão alto.



Agradeço."