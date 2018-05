Bayern é eliminado e Real Madrid avança na Liga dos Campeões

Equipe espanhola vence de virada, por 4 x 2, durante a prorrogação. Cristiano Ronaldo foi artilheiro do jogo e chega a 100 gols no torneio.

A partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (1º/5), terminou em vitória do Real Madrid por 4 x 2 sobre o Bayen de Munique. A vitória foi de virada, durante a prorrogação. O resultado eliminou o time alemão. Já o espanhol pode comemorar um grande feito: pela primeira vez, um time avança, sete vezes consecutivas, rumo ao final do campeonato.





O jogo, no entanto, foi marcado por polêmicas. Houve expulsão, gol contra, pênalti e gol irregular. mas o grande artilheiro foi o português Cristiano Ronaldo, estrela do Real Madrid, que marcou três vezes e tornou-se o primeiro atleta a completar 100 gols pela Liga dos Campeões. Ele já havia brilhado na primeira partida contra os alemães de Munique, quando marcou duas vezes (o placar final no jogo de ida foi de 2 x 1 para o Real Madrid).