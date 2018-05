Boa Viagem é vice-campeã em fraudes no seguro DPVAT em todo o país, revela O Globo

Segundo a publicação carioca, somente os fatos investigados na operação gerariam um dano de R$ 230 mil.

O município cearense de Boa Viagem é destaque negativo neste domingo (13) no jornal O Globo com o segundo maior número de fraudes identificadas pela Seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT, atrás apenas de Montes Claros, cidade do Norte de Minas Gerais.





O Globo lembra operação do Ministério Público do Estado, deflagrada em abril deste ano, que desarticulou quadrilhas que operavam a partir de três escritórios especializados no recebimento de indenizações.





Segundo a publicação, somente os fatos investigados na operação gerariam um dano de R$ 230 mil ao seguro.