Bolsonaro lança Paulo Quezado para o Senado no Ceará contra "turma da Lava Jato"

Jurista é um dos maiores nomes do Estado em defesa de uma segurança de qualidade.

Implodiu a corrida eleitoral pela duas vagas ao Senado no Ceará. O favoritismo da Turma do Lava Jato foi pro espaço. O presidenciável Jair Bolsonaro está lançando a candidatura do jurista Paulo Quezado pelo PSL. Agora, a situação muda. Paulo Quezado é favorito a uma das duas vagas ao Senado. Cid Gomes deve desistir e apoiar o nome do ex-secretário Mauro Filho.





O outro candidato – contra a vontade de Ciro Gomes – é o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. O jurista Paulo Quezado é lançado com todas as chances de ocupar uma das vagas. Sério e com credibilidade, pois, como é conhecido, promete se eleito ser um defensor das minorias em Brasília.





Quezado quer ainda atuar no Congresso para melhorar a segurança no Ceará e no Brasil, combatendo a atuação das facções. Tem autoridade para propor soluções, afinal é um dos maiores advogados do Brasil na defesa do direito do cidadão.