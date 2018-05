BOMBA: Servidora denuncia que gestão Ivo está abafando casos de H1N1 em Sobral

Em áudio que circula em redes sociais, servidora afirma que exames para confirmar doença não estão sendo realizados. Ela diz ainda que "colegas" estão vacinando familiares e amigos antes de grupo prioritário.





Uma servidora da Secretaria de Saúde de Sobral denunciou, através de redes sociais, o abafamento de casos da gripe H1N1 no município. Segundo ela, os testes para comprovar os casos da doença não estão sendo realizados, porém “o Hospital Regional [localizado em Sobral, está] lotado de H1N1”. Os pacientes estariam sendo tratados com tamiflu, medicação usada do tratamento contra a enfermidade.





“É uma sacanagem o que estão fazendo para abafar os casos de H1N1 aqui, pois não tem vacina nem para cobrir o grupo de risco. Com isso estão sendo proibidos de falar que tem caso e dizer que só teve um caso, que foi o filho de uma doutora que estuda no Luciano Feijão. E o hospital regional lotado de H1N1, sem disponível para fazer diagnóstico para não comprovar os casos de H1N1. mas todos os pacientes sendo tratados com tamiflu, que é a medicação para H1N1”, afirma.





A servidora ainda confirmou que há “colegas que não estão nem aí para o grupo prioritário”, que deveria receber as vacinas enviadas pelo governo federal primeiro, e estão vacinando familiares e amigos primeiro. Segundo o áudio, até mesmo atestados estão sendo falsificados para incluir pessoas como “prioridade” para receber a vacina.





Confira o áudio: