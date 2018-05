Caminhoneiros insatisfeitos com proposta de Temer continuam paralisação na BR-222, no distrito de Aprazível

Caminhoneiros insatisfeitos com a proposta de redução de 46 centavos no litro do óleo diesel, anunciada neste domingo (27), seguem com paralisação na BR-222, no distrito de Aprazível, em Sobral.





Por volta das 6h, houve bloqueio total. Apenas ambulâncias estavam seguindo trajeto. Às 8h, o trânsito foi liberado, mas caminhões não passavam.





Sobralenses em apoio aos caminhoneiros planejam manifestação, nesta segunda-feira. O encontro acontece às 17h, na Boulevard do Arco.