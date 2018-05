CAMIONETE CAPOTA E DEIXA TRÊS FERIDOS NA BR-020; VEJA FOTOS

O estado de saúde de um dos feridos é grave. Vítima foi encaminhada a um hospital de Fortaleza





Um acidente com veículo modelo Toyota Hilux deixou três feridos na BR-020, km 390, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O veículo, com placas de Amontada (Região Norte), capotou na via nesta terça-feira, 1º. As razões do acidente são desconhecidas.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente na localidade de Tucunduba foi registrado às 15h10min. O estado de saúde de um dos feridos é grave. Vítima foi encaminhada a um hospital de Fortaleza. A identificação das vítimas não foi divulgada pela PRF.





Fonte: O Povo