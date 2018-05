CAMOCIM-CE: PM PRENDE DUPLA QUE INVADIU RESIDÊNCIA DE EMPRESÁRIO E PRATICOU ASSALTO EM PARNAÍBA

Uma megaoperação deflagrada por policiais militares da 3ª Cia do 3º BPM sob o comando do Major Eduardo de Sousa culminou com a prisão de dois assaltantes aqui na área do município de Camocim. Os elementos foram identificados como Amadeus Uerlison dos Santos Inácio, vulgo “Lourinho”, 27 anos, natural do Pará e residente em Fortaleza; e Francisco Magno Silva dos Santos, 31 anos, vulgo “Macaco”.

Dupla presa pela Polícia Militar. Com blusa o vulgo Macaco. O outro é o Lourinho



Assalto em Parnaíba





De acordo com as informações repassadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 18h30 de ontem, sexta 04, quando um trio armado com revólver de bandidos invadiu a residência de um empresário de Parnaíba identificado como Jaime Guimarães e rendeu toda a família. Completamente alterados e violentos os bandidos tomaram de assalto os seguintes objetos:

1015 munições de diversos calibres foram apreendidos

Um simulacro de pistola; 02 carregadores do simulacro; 01 coldre; 01 porta-carregador; 01 maleta para pistola; 83 munições cal. 45; 821 munições cal. 380; 96 munições cal. 12; 05 facas; 01 recipiente de óleo WD-40; 09 cápsulas de gás CO2; 01 TV Samsung Led ’40 pol; 01 cabo pra TV; 01 controle remoto; 01 Mac Book Air; 21 perfumes variados; 05 óculos; 01 cabo USB; 01 câmera digital Sony; 01 bolsa para filmadora; 01 kit para limpeza de arma; 19 relógios variados; 01 aparelho Iphone; 01 celular Nokia modelo CZ-01.5; 03 portas joias contendo várias joias; 01 Ipad; 01 suporte para Ipad; 01 vídeo game modelo WUP-010; 01 Blue Ray; 03 bolsas; 01 mala; várias peças de roupas; 01 celular Motorola modelo XT 1640.





Vale ressaltar que durante a vistoria no veículo os pm’s ainda apreenderam três revólveres calibre 38 com 15 munições intactas, pertencentes à quadrilha.









Fuga para Camocim





O trio empreendeu fuga em um Fiat Siena branco em direção ao Estado do Ceará. Momentos depois o assalto, dois pm’s que estavam de folga tomaram conhecimento através do policiamento de Parnaíba e comunicaram o caso para o Major Eduardo de Sousa, comandante da 3ª Cia do 3º BPM. De imediato uma operação foi montada e todo o policiamento da Companha ficou em alerta. Os pm’s da equipe Alfa da Força Tática juntamente com a equipe do Comando foram acionadas para tentar interceptar o trio bandido na CE-085, pois as informações davam conta que eles já haviam passado por Chaval e Barroquinha e vinham em direção a Camocim.





Abordagem e fuga





Era por volta das 21h15 quando em uma ação rápida os pm’s da Força Tática e da viatura do Comando conseguiram abordar um veículo com as mesmas características. Nesse momento dois elementos pularam do carro e conseguiram fugir se embrenhando no matagal ao lado da rodovia. O condutor também tentou fugir mais não conseguiu, era o identificado como Amadeus Welison dos Santos Inácio, o Lourinho. Foi realizada uma vistoria no veículo e além de todo o material roubado do empresário os pm’s também encontraram três revólveres calibre 38 com 15 munições intactas, pertencentes à quadrilha.









2º elemento preso





Após a prisão do primeiro elemento, o Lourinho, o policiamento permaneceu durante toda a noite e ficou dividido em locais estratégicos na CE-085, entre Camocim e Barroquinha. Já por volta das 08h deste sábado, outra equipe da Força Tática conseguiu prender as margens da rodovia o segundo elemento, trata-se de Francisco Magno Silva dos Santos, 31 anos, vulgo “Macaco”, o qual também confessou a participação no assalto. O terceiro elemento ainda continua foragido e segundo a PM sua captura será realizada nas próximas horas. Vale ressaltar que um taxista aqui de Camocim que vinha em veículo próximo da quadrilha também foi detido sob a suspeita de prestar apoio aos bandidos.

A dupla foi conduzida na manhã deste sábado para a DPC de Camocim onde os procedimentos serão realizados. Posteriormente os assaltantes serão recambiados para o presídio de cidade Parnaíba.





Do blog: Parabenizar aqui todo o policiamento envolvido na operação. Está mais que provado que nossa polícia é preparada e não aceitará a vinda de bandidos forasteiros para a nossa região. Realizaram as prisões: Major Eduardo de Sousa, Tenente Pessoa, Sargento Djany, Cb Osmaylson, Sd Alves e Sgt Dos Santos. Apoiaram: Sgt Everaldo, Sgt Dário, Sgt Passos, Cb Viana, Cb Domingos e Sd Santos.





Fonte: Camocim Polícia 24 h