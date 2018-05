CAOS: Moradores do Residencial Nova Caiçara denunciam sofrimento com falta de água

Sem água nas torneiras, moradores do Residencial Nova Caiçara denunciam sofrimento das 15 mil famílias que residem atualmente, com a constante falta de água. Filas se formaram próximo aos reservatórios que abastecem o conjunto durante o feriado do primeiro de maio, na busca de colher água para as necessidades pessoais.





O Abastecimento de água naquele território é bastante comprometido e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), não tem uma justificativa plausível para a população. Os moradores estão a dois meses enfrentando falta de água que ocasiona na constante mudança de moradores que desistem do seu sonho de uma casa própria.





Segundo informações dos moradores, a água não chega na quantidade e com a pressão necessária para garantir o abastecimento, e o único modo de transportar água para suas casas é por meio de baldes e carrafas pets que na maioria das vezes a água não é de boa qualidade.





O SAAE apela para a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Com informações do Blog do Célio Brito