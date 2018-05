Capistrano recebe R$ 1,2 milhão para construção de barragens

O enfrentamento à seca tem sido pauta permanente de trabalho na agenda do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE). Após assegurar recursos para a construção de mais um açude no município de Campos Sales, no sul do Estado, e da revitalização do açude municipal de Mucambo, no noroeste do Ceará, o parlamentar cearense encabeçou a luta pela construção de barragens no município serrano de Capistrano, no Maciço de Baturité.





O trabalho de Moses foi bem recebido pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, que uniu forças para que o problema de abastecimento de Capistrano fosse amenizado. Resultado dessa parceria: nesta quinta-feira (10) veio a boa notícia. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Interação, publicou a ordem bancária no valor de R$ 1.168.191,34 referente ao recurso de programação para ser utilizado na primeira etapa da construção de cerca de 30 barragens no município.





“Capistrano sofre com problemas de abastecimento, principalmente, nas áreas rurais. Como representante, visitei diversas localidades e vi de perto a necessidade de políticas públicas de enfrentamento à seca. Por isso, pedi o apoio do Senador Eunício para priorizar recursos para o município”, destacou Moses Rodrigues.





De acordo com o projeto apresentado pela Prefeitura, as barragens serão construídas ao longo do Rio Pesqueiro, e beneficiarão comunidades como a de Mazagão, que sobrevive, principalmente, da agricultura. “Uma das melhores notícias que poderia receber nesta semana foi a do pagamento desse recurso. No mesmo momento liguei para a Prefeita Inês Oliveira e disse a ela que o nosso trabalho está gerando bons frutos. A construção dos reservatórios vai atender a mais de 1.000 famílias, que até hoje sofriam com falta de água seja para beber, seja para matar a sede das criações e que não podiam plantar sem um bom inverno”, festejou o deputado.





De acordo com a Prefeitura de Capistrano o edital de licitação para inicio das obras deverá ser lançado na próxima semana.