O sinistro foi registrado na tarde desta terça-feira (15), no bairro Cohab 3. O condutor de um carro perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste, derrubando-o.





Felizmente, no acidente houve apenas danos materiais.



Agentes da Guarda Municipal estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





Confira o vídeo: