CASAL É ASSASSINADO E CORPOS SÃO QUEIMADOS NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Dois corpos foram encontrados queimados próximos a uma casa abandonada localizada no Sitio Potós, na zona rural de São Benedito.





O fato ocorreu no final da tarde de domingo (20), sendo as vítimas identificadas como JOSUÉ FERNANDES GOMES, 25 anos, e ADRIANA FREIRE DA SILVA, 32 anos, ambos residentes no bairro Vila Franco, em São Benedito.





Josué tem passagem na policia por roubo e Adriana por crime tráfico de drogas. De acordo com informações de populares, o casal estava desaparecido há dois dias.





O local do crime foi resguardado pelos policiais do destacamento de São Benedito até a chegada da equipe da Perícia Forense. Os peritos foram até o local, e depois de realizados os trabalhos, os corpos das vítimas foram removidos para Instituto Médico Legal em Sobral. A motivação ainda é incerta. A polícia realiza investigações no sentido de identificar e prender os autores do crime.