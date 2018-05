Caso Marielle: ex-PM preso negocia delação com Polícia Civil e MP

Orlando de Curicia está preso em Bangu 1 sob acusação de chefiar milícia na Zona Oeste.

Envolvido por uma testemunha nas mortes da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando de Curicia, está negociando um acordo de delação premiada com a Polícia Civil e com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Orlando está preso na penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), sob acusação de chefiar uma milícia na Zona Oeste do Rio. Como O GLOBO revelou na última terça-feira, um homem que trabalhou para um dos mais violentos grupos paramilitares do Rio procurou a polícia para contar, em troca de proteção, que o vereador Marcello Siciliano (PHS) e Orlando Oliveira de Araújo queriam a morte de Marielle, assassinada no dia 14 de março, no Estácio.