Cavani finalmente admite problema com Neymar: "Disse que o coletivo vinha em 1º lugar"

O atacante Edinson Cavani pela primeira vez admitiu que teve problemas com Neymar no começo desta temporada.

Em entrevista à RMC Sport, o uruguaio do Paris Saint-Germain reconheceu que a disputa pelo posto de cobrador de pênaltis foi um problema para a dupla.





“É verdade que teve problema aquela vez com Neymar. Nós conversamos sobre isso. Eu disse a ele que era o primeiro a querer que ele conquistasse as coisas individualmente, porém, disse que existia uma condição e era que ele tinha que colocar os objetivos coletivos em primeiro lugar”, disse.





“Sou um profissional do futebol, não sou uma estrela. Se eu tenho companheiros que podem ganhar prêmios individuais, então vou fazer tudo para ajudá-los. Apesar disso, eles têm que colocar os objetivos do time em primeiro lugar. Aos poucos chegamos a um entendimento. Os superiores do time tomaram uma decisão e eu respeitei”, continuou.





“Os torcedores vaiando não foi uma coisa boa para ele. Se eu estivesse naquela posição, sinceramente isso não teria me agradado”, completou.





Muito se especula sobre uma possível saída de Cavani na próxima janela de transferências, mas o atacante garante que sua história no PSG ainda não acabou.





“Tenho contrato até 2020. Minha história de amor com este clube tem crescido, estou muito feliz com o PSG. Eu absolutamente quero alcançar os objetivos traçados pelo clube. Sonho em ganhar a Champions League aqui”, afirmou.





Via Msn Notícias