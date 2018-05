Ceará teve 372 assassinatos a mais entre janeiro e abril que no mesmo período do ano passado

Com 1.726 assassinatos entre janeiro e abril de 2018, o Ceará apresenta um aumento de 27,4 por cento de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), na comparação com o primeiro quadrimestre de 2017, quando ocorreram 1.354 casos. Foram 372 mortes a mais. No geral, todos os quatro meses deste ano apresentaram números maiores que os do ano passado. A maior diferença foi em janeiro, com um aumento da ordem de 51,2 por cento.





Em janeiro deste ano, 528 pessoas foram mortas no estado, contra 349 em 2017 (aumento de 51,2 por cento). Em fevereiro último, ocorreram 388 assassinatos, contra 269 do ano passado (aumento de 44,2 por cento). Em março, 429 CVLIs registrados, contra 358 em 2017 (aumento de 19,8 por cento). Já em março deste ano, 381 pessoas foram assassinadas no Ceará. Em março e 2017, foram 378, o que representa números quase iguais (aumento de 0,79 por cento).





Nestes primeiros quatro meses de 2018, nada menos, que 555 pessoas foram mortas em Fortaleza; outras 496 nos 14 Municípios que compõem a Região Metropolitana (RMF), mais 347 no Interior Norte e 328 no Interior Sul, totalizando, portanto, 1.726 assassinatos. Em média, o Ceará registra 14 assassinatos por dia.





Números excluídos





Estão incluídos nesta contagem os assassinatos ocorridos em unidades do Sistema Penitenciário (presídios, penitenciárias, CPPLs e cadeias públicas) e os óbitos decorrentes de intervenção policial (pessoas mortas em confronto com a Polícia), números que são, estrategicamente, excluídos da estatística oficial apresentada pelo governo do estado através da sua Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Veja abaixo os números reais da violência no Ceará:





ASSASSINATOS NO CEARÁ ENTRE 2017 E 2018 (janeiro a abril)





Janeiro: 249 em 2017 .................... 528 em 2018 (+ 51,2%)

Fevereiro: 269 em 2017 ................ 388 em 2018 (+ 44,2%)

Março: 358 em 2017 ..................... 429 em 2018 (+ 19,8%)

Abril: 378 em 2017 ....................... 381 em 2018 (+ 0,79)





TOTAL: 1.354 em 2017 ................. 1.726 em 2018 (+ 27,4%)





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro