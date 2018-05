Cerimônia do Jaleco de Odontologia reuniu as turmas T4, T5 e T6

Na noite da quarta-feira (02), os estudantes de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA), das turmas 4, 5 e 6, participaram da Cerimônia do Jaleco, momento tradicional em que os acadêmicos, através de juramento, se comprometem com a sua futura profissão. O evento aconteceu no auditório Plutão, do Centro de Convenções de Sobral.





A noite contou ainda com homenagens ao cirurgião-dentista Dario Azevedo e ao docente do UNINTA, Dênis Frota, por suas contribuições à sociedade durante o tempo em que exercem a profissão.





Estiveram presentes na cerimônia o coordenador do curso, Prof. Me. Arry Rocha e os docentes Vilma Dias, Conceição Mikaele, Larissa Ponte, Jander Magalhães, Vassiliepe Arruda e Fabíolo Frota.