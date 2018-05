CGD e Polícia Civil cumprem mandato de busca e apreensão em prédio da PM, no Crato

Motivo da ação ainda não foi confirmado, mas teria relação com operação que prendeu um cabo da PM e um dentista acusados de tortura e forjar flagrante.

A Polícia Civil e a Controladoria Geral de Disciplina cumpriram, na terça-feira (22), mandado de busca e apreensão nas dependências da 5ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar no Crato.





O motivo das buscas ainda não foi divulgado, mas teria relação com uma operação policial que prendeu um cabo da Polícia Militar do Crato e um dentista, no começo de abril. A dupla é acusada de torturar e forjar flagrante contra um homem que devia dinheiro ao dentista.





Fonte: Cearanews7