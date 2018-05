Corpo de adolescente torturado em morto é encontrado na Vila do Mar

Subiu para 168 o número de adolescentes assassinados no Ceará neste ano. O caso mais recente foi registrado na noite desta quinta-feira (17), em Fortaleza. O corpo de um garoto com idade aproximada de 14 anos foi deixado com marcas de violência dentro de um carrinho de material reciclável em plena Avenida Vila do Mar, na Barra do Ceará, na zona Oeste da Capital.





O corpo apresentava marcas de torturas e diversos ferimentos a faca. Estava com pés e mãos amarrados com cordas e enrolado em panos de rede de dormir. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta de 22h24. No local do crime, ninguém reconheceu a vítima. A Polícia suspeita que o garoto tenha sido morto noutro bairro e o cadáver levado até a Vila do Mar onde realmente aconteceu a “desova”.





O caso foi registrado no plantão do 7º DP (Pirambu) e será investigado, a princípio, pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já que se trata de um assassinato sem a autoria conhecida. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) fez exames no corpo ainda no local e o removeu para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





Outros crimes





Além do caso na Vila do Mar, a Polícia registrou outros sete casos de homicídios no Ceará nesta quinta-feira (17). Em Fortaleza, mais dois crimes de morte ocorreram nos bairros Álvaro Weyne e Cais do Porto. Por volta de 10h47, um homem foi assassinado a tiros na Rua do Trevo, no Álvaro Weyne. Testemunhas contaram que a vítima foi arrastada de dentro de casa pelos assassinos e executada na rua. Já nas imediações da Praia do Titanzinho, no Serviluz (Cais do Porto), um jovem conhecido por “Nonô”, usuário de drogas, foi morto a tiros, pedradas e golpes de faca.





No Interior do estado foram registrados cinco assassinatos, sendo três na Região Norte, nos Municípios de Paraipaba, Tianguá, Moraújo e Sobral.





Já no Interior Sul, apenas um crime foi registrado. O fato aconteceu no Município de Ibicuitinga. (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)