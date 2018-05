Corregedor entrega certificados para magistrados e servidores e abre inspeção em Sobral

Nesta segunda-feira (21/05), o corregedor-geral de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Darival Beserra Primo, esteve no Fórum da Comarca de Sobral onde entregou certificados para magistrados e servidores das comarcas da Região Norte, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido durante a Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais, realizada no período de 11 a 19 de dezembro de 2017. O esforço concentrado em todas as unidades judiciárias do Estado movimentou 80.031 processos. Na ocasião, o corregedor abriu também os trabalhos de inspeção nas varas de Sobral.





Os “Certificados de Produtividade” foram entregues aos magistrados que se destacaram nas categorias Total de Processos Baixados e Julgados e Percentual de Processos Baixados e Julgados. Os “Certificados de Mérito” foram atribuídos aos servidores que atuaram pela sua unidade judiciária de lotação, também nas respectivas categorias. Juízes e servidores de outras regiões do Estado, que também se destacaram durante a força-tarefa, ainda serão condecorados.





“As condecorações foram conferidas pela notoriedade do excelente trabalho desempenhado por magistrados e pelo serviço diferenciado, realizado por servidores”, reconheceu o corregedor-geral. Os certificados foram assinados também pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Gladyson Pontes. A Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais foi uma iniciativa conjunta da Presidência do TJCE e da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ).





REUNIÃO COM JUÍZES





Na ocasião, o desembargador Darival Beserra, acompanhado dos juízes auxiliares da Corregedoria, Flávio Vinícius Bastos Sousa e Francisco Gladyson Pontes Filho, estiveram reunidos com vinte magistrados da Região para ministrar orientações e trocar ideias.





“Foi um encontro muito proveitoso em que houve diálogo aberto entre a Corregedoria-Geral e os juízes. Ressaltamos a importância da vocação do exercício da Magistratura e a necessidade da presença diária do magistrado em sua unidade. Também trocamos ideias e sugestões”, destacou o corregedor.