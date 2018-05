Cotar prende bandidos suspeitos de atacar bancos e carro-forte e apreende fuzis

Policiais do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), capturaram nas últimas 24 horas, três bandidos suspeitos de terem participados de recentes ataques a bancos e carros-fortes no interior do Ceará. Com os detidos, os policiais apreenderam dois fuzis, além de munição e outros objetos que seriam das quadrilhas responsáveis pelos crimes.





Conforme as investigações policiais, os homens presos teriam participado de dois ataques recentes no Interior. O primeiro contra agência do Banco do Brasil da cidade Piquet Carneiro, no Sertão Central, e a explosão de um carro-forte no Município de Santa Quitéria.





Os assaltantes Paulo José Santos Monteiro e Glaiyson Vasconcelos de Sousa, o último conhecido por “Cabelinho”, foram presos pela PM no Município de Solonópole (a 276Km de Fortaleza). Com eles, foram encontrados dois fuzis, um deles de calibre 5.56 e outro de modelo AK-47. A dypla teria participado diretamente do ataque à cidade de Santa Quitéria, que foi sitiada há duas semanas e a agência do Banco do Brasil explodida durante a madrugada do último dia 10.





O terceiro home preso nas operações do Cotar foi identificado como Graciliano Farias Guedes, que é suspeito de ter participado do ataque ao carro-forte da empresa Corpvs na estrada que liga os Municípios de Santa Quitéria e Sobral, na região Norte do Estado, na semana passada.