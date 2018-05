Crime filmado: jovem é friamente assassinado a tiros dentro da churrascaria do sogro, em Maracanaú

Um jovem de apenas 20 anos de idade foi assassinado cruelmente na noite desta quinta-feira (10), dentro de uma churrascaria localizada no Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O rapaz, identificado como Matheus Mendes, acabou sendo atingido com vários tiros na cabeça, sendo o primeiro disparo quando estava de costas, sendo baleado na nuca. Em seguida, com a vítima já caída no interior do estabelecimento, o assassino dispara mais vezes.





As cenas do crime foram todas filmadas pelas câmeras da churrascaria do “Zé Filho”, localizada na Rua 140 do Conjunto Timbó. O criminoso é outro jovem, que aprece no momento em que entra no local e, sem levantar qualquer suspeita, saca uma arma e atira na vítima quando esta estava de costas. Depois de cometer o crime, o assassino sai andando tranquilamente, sem pressas, e, já na calçada, ainda faz mais um disparo em direção ao interior da churrascaria.





A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a Polícia já tem pistas do assassino. Ele aparece nas imagens captadas pelas câmeras de forma nítida. O vídeo foi entregue à equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo as primeiras informações da Polícia, o rapaz morto era genro do dono da churrascaria e não possuía antecedentes criminais.





Mortes





Nas últimas 24 horas, a Polícia fez o registro de mais assassinatos no estado. Foram, ao menos, outros sete casos, sendo um em Fortaleza (no bairro Padre Andrade), um em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais e outros cinco no interior, nos seguintes Municípios: Pentecoste, Ubajara, Ibicuitinga, Itaiçaba e Itapipoca.





Em Ubajara (a 329Km de Fortaleza), um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado na manhã de quinta-feira, quando bandidos que praticaram vários assaltos atiraram e mataram o aposentado Elias Lima da Silva, 58. O caso ocorreu na localidade Sítio Poços de Areia, na zona rural. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital de Tianguá.





Em Itaiçaba (a 160Km de Fortaleza), um tiroteio entre a Polícia e bandidos armados em um carro terminou na morte de um dos suspeitos, identificado como Antônio Marcus Barbosa Lima Gomes, 42 anos; e na prisão de outros dois adultos e apreensão de um menor, além de duas armas e um carro.





Em Fortaleza, um crime foi registrado na tarde desta quinta-feira, por volta de 14h45, no bairro Padre Andrade.





Hoje





Na manhã desta sexta-feira (11), pelo menos, dois crimes de morte já foram registrados pela Polícia. Um deles foi um achado de cadáver na Estrada do Garrote, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde moradores encontraram o corpo de uma mulher. A vítima foi decapitada pelos assassinos. A mulher não foi identificada.





Já na cidade de Itapipoca, um homem foi morto, a tiros, no bairro Encruzilhada. A vítima foi identificada apenas por “Michel”, que morava na comunidade conhecida como Buraco da Jia, no bairro Novo Horizonte.