Data da prova objetiva do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça ainda será definida

A prova objetiva do concurso público para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que tinha como 6 de maio a data provável, teve a sua aplicação postergada devido ao atraso no recebimento da documentação de candidatos que optaram pela remessa por via postal, o que acabou comprometendo o regular cumprimento do calendário inicialmente projetado.





O atraso inviabilizou a apreciação dos recursos das inscrições preliminarmente indeferidas e a divulgação da lista definitiva de inscritos no prazo previsto pelo edital. Portanto, para assegurar o rigoroso cumprimento das regras editalícias e proteger os interesses dos candidatos, a Comissão do concurso resolveu determinar a retificação do edital e a remessa exclusiva de documentos por via eletrônica.