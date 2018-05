DENÚNCIA CONTRA A EMPRESA EMBACEL, EM SOBRAL

Confira a denúncia na íntegra:

"Quero aqui fazer uma denuncia contra a empresa Embacel









Devido a localização da empresa, e devido o horário, funcionários estão sendo assaltados no caminho, e a empresa ignora, e nem muda o horário de alguns, e ainda desconta na folha de pagamento, eu mesmo fui vítima de assalto as 4:30 da madrugada quando seguia pô trabalho, entrei em contato com a empresa pra mudar meu horário, mas a empresa mim ignorou e ainda descontou a falta na folha de pagamento, isso é um verdadeiro absurdo falta de consideração com os funcionários, peço aqui sua ajuda pra denunciar a empresa."