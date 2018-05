DENÚNCIA DO INTERNAUTA: SOBRAL ABANDONADA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra a Travessa "Cachoeiro", localizada nas proximidades do edifício Ícone.

Confira a denúncia na integra:

"Senhores, Bom dia!









Gostaria de pedir a ajuda as autoridades competentes pois na rua onde moro esta abandonada a mais de ano que a prefeitura nao faz a limpeza necessaria. Limpa a avenida principal e as ruas ao entorno da Praça esta abandonada se os moradores quiserem mande capinar ou roçar e as casas estão sendo tomadas por baratas e ratazanas enormes minha casa ja tive que detetizar 2 vezes esse ano e nao resolve o problema. Sem falar no risco de dengue com essas chuvas.









Rua Travessa do Cachoeiro por trás do posto de Gasolina da rotatória do Cachoeiro.





Por trás do Edifício Icone.









Peço encarecidamente a prefeitura que olhe pra essa situação. Como e que uma cidade zela pela saúde da população com uma cidade abandonada desse jeito."