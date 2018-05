Deputado Moses consegue mais três ambulâncias para Campos Sales

Nesta sexta-feira, 25, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) desembarcou em Campos Sales, no Sul do Estado, para anunciar a boa notícia ao Prefeito Moésio Loiola: o município já pode adquirir mais três ambulâncias, pois os recursos do Fundo Nacional de Saúde foram depositados nesta semana.





O valor de R$ 240 mil foi assegurado através de recurso de programação e é destinado à estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. ”A gestão pública de Campos Sales tem se tornado referência no Ceará. Para isso, o Prefeito Moésio tem mantido uma agenda constante conosco. Ao saber da notícia e de passagem para Catarina, fiz questão de parar para informar mais essa conquista”, destacou Moses.