Deputado Moses garante recursos para saúde de Aratuba

O deputado federal Moses Rodrigues (MDB) garantiu através de emenda parlamentar o repasse de R$ 1 milhão para o custeio da saúde em Aratuba, no Maciço de Baturité. O empenho foi publicado pelo Fundo Nacional de Saúde nesta semana.





A emenda atende a uma solicitação da Prefeita Maria Auxiliadora (Tirica do Júlio) que nos procurou em busca de recursos para a saúde do município. “Meu papel enquanto parlamentar representante do Ceará é buscar qualidade de vida para os cearenses. Sabemos que a saúde sofre com poucos investimentos, por isso, logo me prontifiquei a atender a solicitação da prefeita”, destacou Moses Rodrigues, autor da emenda .