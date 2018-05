DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: LATROCÍNIO É REGISTRADO NO BAIRRO DOM JOSÉ; VÍDEO

O crime de latrocínio aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 28, na rua 2 no bairro Dom José. A vítima foi identificada por Jefferson Aquino de Paiva, conhecida por ''Jefinho". Jefferson foi assassinado por bandidos quando a vítima estava no restaurante do seu pai, que fica localizado por trás do posto São Pedro, na avenida Senador José Ermírio de Moraes.





A Polícia Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.



Confira o vídeo dos bandidos executando a vítima:

Confira as fotos dos suspeitos do latrocínio: