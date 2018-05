DERRAMAMENTO DE SANGUE EM VARJOTA!

Mais um homicídio a bala é registrado na cidade de Varjota.





O crime aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (30), na rua Antônio de Oliveira.





A vítima foi identificada como Diego Marques Pontes, conehcido por " Diego Cds". De acordo as primeiras informações, dois indivíduos invadiram a casa da vítima e a executaram com vários tiros. A namorada de Diego foi alvejada e socorrida para o hospital municipal de Varjota e em seguida foi transferida para o hospital Santa Casa de Sobral.





A Polícia Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os primeiros levantamentos. Uma equipe da perícia esteve no local e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.