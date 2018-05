Desembargador Gladyson Pontes assume Governo do Estado até o próximo dia 3

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, assumiu interinamente o Governo do Estado em virtude de viagem do governador Camilo Santana ao exterior. A transmissão do cargo ocorreu na manhã desta segunda-feira (30/04), no Palácio da Abolição.





“Prometo observar as Constituições da República e do Estado exercendo com honradez e serenidade as prerrogativas do cargo”, afirmou o magistrado, que permanecerá na função até 3 de maio. O desembargador disse ainda que é um momento importante na sua vida porque vai “poder servir ao povo além das atribuições pessoais e institucionais ordinárias”.





Na ocasião, o governador Camilo Santana destacou que “é um privilégio transmitir o cargo para o presidente do Tribunal, Gladyson Pontes, pela sua retidão e histórico de grande homem que ele é. Acredito que o Governo estará em boas mãos”.





Prestigiaram o evento os desembargadores Fernando Luiz Ximenes Rocha, Francisco Lincoln Araújo e Silva, Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Paulo Francisco Banhos Ponte, Teodoro Silva Santos, Lisete de Sousa Gadelha, Raimundo Nonato Silva Santos, Tereze Neumann Duarte Chaves, José Tarcílio Souza da Silva, Lígia Andrade de Alencar Magalhães, Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos e o juiz convocado Henrique Jorge Holanda Silveira. Também esteve presente o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal e responsável pelo setor de Precatórios, Rômulo Veras Holanda, além de secretários do TJCE.





