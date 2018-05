Domingos Filho reata com Cid e vai apoiar reeleição de Camilo Santana ao Abolição

Decisão já foi comunicada a Tasso e Roberto Pessoa. Agora, apenas PSDB e PROS fazem oposição no Estado.



A paz está selada entre o ex-conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios Domingos Filho e o ex-governador Cid Gomes (PDT). O pedetista procurou Domingos e após dois encontros com o antigo aliado a amizade foi reatada. Agora, Domingos deixa a oposição e apoiará a reeleição de Camilo Santana (PT).





Os encontros foram articulados através do empresário Chiquinho Feitosa, com o consentimento do presidenciável Ciro Gomes e do governador Camilo Santana. Outro que ajudou na reconciliação foi o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que sempre foi contra a rixa entre os dois e esteve ao lado de Cid durante as conversas.









PSDB e PROS isolados