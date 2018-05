DR. HERBERT E SUA EQUIPE DE POLICIAIS PRENDEM MAIS UM HOMICIDA

No dia 15 de março de 2018, a vítima identificada como Tales Renato Tavares Vidal, 29 anos, foi encontrada morta com vários tiros e várias lesões pelo corpo no município de Camocim. Ao tomar conhecimento do crime, Policiais Civis da Delegacia Regional de Camocim, coordenados pelo Delegado Dr. Herbert Ponte e Silva, deram início as investigações. Após um cauteloso e eficiente trabalho de investigação, a autoridade policial identificou o acusado do bárbaro crime, solicitando ao Poder Judiciário a ordem de prisão contra o acusado. De posse da ordem de prisão judicial, os investigadores conseguiram prender Mário Henrique Melo Menezes, 24 anos, acusado do bárbaro crime.

Acusado: Mário Henrique Melo Menezes

O acusado foi preso na data de ontem (22) na Vila Jericoacoara, na rua São Francisco, pela Polícia Civil.





De acordo com investigações, Mário Henrique assassinou Tales por motivos fútil e cruel.





Com essa elucidação, a Polícia Civil de Camocim está com alto índice de elucidação de crimes de homicídios ocorridos no município.