DR. MAURÍCIO FERNANDES REALIZA A PRIMEIRA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM SOBRAL

A 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral, sob a presidência do Juiz de Direito Titular, Dr. Maurício Fernandes Gomes, realizou, com sucesso, nesta quarta-feira (23/05/18), a primeira audiência por videoconferência da região interiorana do Estado do Ceará. A dinâmica da audiência deu-se nos seguintes moldes: ao passo em que a parte promovente, em Sobral, compareceu à sala de audiências da referida Unidade Judiciária, a parte promovida, em Fortaleza, fez-se presente à sala de conciliação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), cujo órgão está sediado nas dependências do TJCE. As partes fizeram suas ponderações e, remotamente, celebraram um acordo que pôs fim ao litígio. O termo de audiência foi assinado inicialmente pelos partícipes do ato processual que se encontravam aqui em Sobral e, em ato contínuo, isto é, logo após o envio do termo por meio eletrônico, foi assinado pelos partícipes que se encontravam em Fortaleza.





A promissora iniciativa, efetivada sob a profícua gestão da Desembargadora Tereze Neumann Duarte Chaves do TJCE, Coordenadora Geral do NUPEMEC, contribuirá certamente para a celeridade processual na prestação jurisdicional.





A audiência foi secretariada pelos servidores Francisco Piragibe Ponte Neto e José Tupinambá Cysne Frota Lima.





