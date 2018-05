Edital pede caixão no tamanho "baleia" e causa polêmica

A prefeitura alegou ter usado termos técnicos quando se referiu ao tamanho.

A Prefeitura de Três Corações (MG) começou a receber nessa quarta-feira, 9, propostas de empresas interessadas em fornecer 40 caixões para o município. Mas eles devem ser no tamanho para sepultar “gordo, baleia”, termos que constavam em edital e causaram polêmica na cidade.





A prefeitura alegou ter usado termos técnicos quando se referiu ao tamanho, mas se desculpou depois porque seriam antigos. Pessoas que trabalham no setor dizem que hoje as medidas dos caixões são definidas como nas roupas, em formatos G, GG ou Extra G. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.