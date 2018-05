Educação Física UNINTA e NAPI iniciam projeto de futsal para crianças

Na última quinta-feira (26) o Curso de Educação Física do Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com o Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI), deu início ao projeto de extensão de Futsal Infantil, que receberá crianças do bairro Dom Expedito.





O coordenador do Curso de Educação Física, Laércio Coutinho, explica o propósito do projeto. “Nosso principal objetivo é a integração e a socialização de crianças entre 8 e 11 anos através do trabalho de iniciação esportiva, com uma visão diferente do esporte de competição, onde iremos valorizar atividades relacionadas às funções psicomotoras, as qualidades físicas e aos fundamentos do futsal.”





A coordenadora do NAPI, Profa. Angela Rodrigues, ressalta que “o acompanhamento do NAPI será focado na intervenção instrutiva com orientações psicológicas, psicopedagógicas, nutricional e assistência social direcionada para as crianças, que receberão informações sobre educação, esporte, saúde e lazer”, explica.





Estiveram presentes no evento uma equipe multidisciplinar do NAPI, docentes do Curso de Educação Física, o Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Rômulo Carlos Aguiar, e a Diretora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Regina Aguiar.