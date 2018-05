Em menos de 24h, terceiro acidente de trânsito é registrado no mesmo local em Sobral

P or volta das 16h, deste domingo, 13, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado no cruzamento das ruas Maria Monte e Dr. Manoel Marinho, no bairro Domingos Olímpio em Sobral.





Testemunhas relataram que o motociclista avançou a preferencial e colidiu na lateral de um veículo que descia o alto da rua Maria Monte. No local, há sinalização adequada. O homem que pilotava a motocicleta ficou ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima com uma fratura no pé para o Hospital Santa Casa de Sobral.





O motorista do veículo permameceu no local até a chegada da Guarda Municipal. Vale ressaltar que por volta das 15h do sábado (12), um acidente envolvendo três motociclistas foi registrado no mesmo local. As vítimas foram socorridas para um Hospital. Ainda na manhã deste domingo, 13, houve o segundo acidente de trânsito. As vítimas passam bem.





Via SPN