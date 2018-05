Engenharia Civil UNINTA promoveu aula de campo em pedreira na Uruoca

Estudantes do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Inta (UNINTA) participaram de duas aulas de campo no município de Uruoca (CE) nos dias 11 e 18 de março. Acompanhados da professora Ma Raquel Cavalcante Soares, os acadêmicos visitaram a pedreira Taj Mahal, que é explorada pela empresa Vermont Mineração, especializada em extração de rochas ornamentais.





Segundo a docente, o objetivo da visita técnica é demonstrar as aplicações reais das informações repassadas em sala. “Estas aulas práticas tornam a teoria ministrada em sala mais elucidativa e aplicável. Portanto, o momento propiciou aos alunos conhecerem a pedreira, o processo de extração e corte do quartzito, dentre outras práticas de mineração”, ressaltou.





De acordo com o coordenador da graduação de Engenharia Civil, Prof Me Roberto Pimentel Holanda, as aulas de campo fazem parte da formação de um Engenheiro. “As disciplinas de Geologia e Mecânica dos Solos estão inseridas na preparação para outras disciplinas relacionadas às áreas de Estradas, Transportes, Fundações e Barragens. Portanto, a aula de campo é extremamente relevante para a formação dos nossos futuros engenheiros”, colocou.





As visitas foram conduzidas pela auxiliar administrativa, Camila Matola, o técnico de segurança, Silvio Regio Cavalcante Coelho e a engenheira de minas, Priscila Decothe, que também ministrou uma palestra sobre o processo de formação rochosa e as características do quartzito, rocha comercializada pela empresa.