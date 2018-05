Equipe Multiprofissional do UNINTA participou do III CONMSAUDE em Goiânia

Pesquisadoras do Núcleo de Atendimento e Práticas Integradas do UNINTA (NAPI) e uma professora do Centro Universitário Inta (UNINTA) participaram entre os dias 17 e 19 de maio do III Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde (CoNMSaúde), que aconteceu no Centro de Convenções de Goiânia (GO) e teve como tema central “Perspectivas para Saúde: sustentabilidade, gestão e tecnologia”. Além de congressistas, os representantes do UNINTA efetuaram apresentações de pesquisas e avaliações de trabalhos.





De acordo com a professora e pesquisadora do UNINTA, prof Ma Rafaele Aragão, o apoio do UNINTA foi fundamental para a participação. “Nós enviamos sete trabalhos, com autores entre docentes e discentes do NAPI do UNINTA. A instituição contribuiu com o apoio financeiro e logístico para a nossa participação no congresso, o que foi de fundamental importância para a vinda de todos”, colocou.





Representaram o UNINTA no CoNMSaúde a assistente social e coordenadora do NAPI, Profa. Angela Rodrigues, a assistente social Cristiana Ponte, a enfermeira Nara Machado, as nutricionistas Martinilsa Rodrigues e Morgana Viana e a bióloga Rafaele Aragão.