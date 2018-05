Esposa invade palco de Silvio Santos: "Vim tirar fotos"

Silvio Santos receberá uma visita para lá de especial em seu programa, no SBT, que será exibido no próximo domingo (13). Em momento raro, o apresentador será surpreendido por ninguém menos do que a esposa, Íris Abravanel.





“Eu vim tirar uma foto com você, porque só tiro foto a cada dois anos então aproveitaram e tiraram um monte de fotos minhas, porque não gosto de tirar fotos”, dirá a veterana ao aparecer no palco.





A escritora aproveitará o momento para comentar sobre sua nova trama, “As Aventuras de Poliana”. “Estou trabalhando. Hoje teve a coletiva de imprensa e a gente vai lançar a novela. Tinham 150 jornalistas”, ressaltará.





O comunicador, como de costume, fará graça da situação. “O quê? Deixa de exagerar! Em São Paulo não existe esse tanto de jornalista”, brincará o dono canal.





Antes de ir embora, inclusive, a mulher ganhará um beijo na boca do companheiro. Os dois, vale ressaltar, são casados desde 1978.





Via MSN Notícias