Eunício retorna para Brasília para negociar fim da greve dos caminhoneiros

Senador irá reunir lideranças nesta quinta-feira ainda.

O Senador Eunício Oliveira (MDB-CE) está retornando para Brasília para tentar negociar o fim da greve dos caminhoneiros que chegou, nesta quinta-feira (24) ao 4º dia. Eunício convocou, para 19h desta quinta, uma reunião extraordinária com líderes dos partidos para debater a situação. Além da Secretaria-Geral da Mesa, o próprio presidente do Senado telefonou a alguns líderes comunicando-os da agenda.





A votação, porém, ainda não é consensual, porque as previsões financeiras feitas pelos deputados na noite de ontem no projeto aprovado estavam erradas. Ao aprovarem o projeto da reoneração de 28 setores da economia, os deputados incluíram o fim da cobrança do PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre o diesel até 31 de dezembro de 2018.





Está com o Senado o projeto que trata da reoneração da folha de pagamentos, aprovado nesta quarta-feira (24) pela Câmara e condição para encerrar a greve. E os líderes do movimento são taxativos ao dizer que a paralisação só acaba com a oficialização da isenção de impostos.





Segundo o jornal O Globo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirma que medidas provisórias estão trancando a pauta da casa, impedindo que o líder do governo, Romero Jucá (MDB-RR), inicie a discussão.





Na prática, a votação só deve ocorrer mesmo na segunda-feira, pois os senadores já retornaram para as bases deles.





Fonte: Diário do Nordeste