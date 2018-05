Fisioterapia e Biomedicina UNINTA promoveram debate sobre Lesões Cicatriciais

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Profa. Dra. Janaisa Gomes, em parceria com o curso de Biomedicina, coordenado pelo Prof. Dr. Vicente Landim, realizou na noite de terça-feira (08) a palestra que abordou o tema “Os Cuidados da Fisioterapia e da Biomedicina nas Lesões Cicatriciais”. O evento faz parte do Projeto de Extensão “Discussão de Casos Clínicos”, orientado pela Profa. Ma. Érica de Vasconcelos Barbalho. A palestra foi ministrada pelo professor do curso de Biomedicina, Prof. Me. Ricardo Aguiar, que é especialista em laser terapia e pelo esteticista e egresso do curso de Fisioterapia, Renan Ponte.





De acordo com a orientadora do projeto, Profa. Ma. Érica de Vasconcelos Barbalho, o objetivo da atividade é interdisciplinarizar estudantes e professores dos cursos do UNINTA. “Nós estamos realizando o evento do projeto Discussão de Casos Clínicos que é interdisciplinar, já existe há 03 anos e tem por objetivo integrar os docentes e discentes da área da saúde do UNINTA. Nós abordamos temáticas que englobam diversas categorias da área, assim para a realização dos eventos nós convidamos um profissional para dar o seu diagnóstico clínico sobre uma determinada patologia. O evento recebe ouvintes de diversas instituições de ensino de Sobral” colocou.





O acadêmico do 7° semestre do curso de Fisioterapia, Thiago Ripardo, que participou da organização da palestra, comentou sobre a importância do momento para os estudantes. “O projeto tem uma grande representatividade para mim e para outros estudantes, pois agrega conhecimento e proporciona o crescimento do nosso currículo acadêmico e profissional. O evento é organizado por nós, acadêmicos, por isso procuramos sempre palestrantes que sejam profissionais com vivências práticas que estejam de acordo com o tema escolhido”, declarou o acadêmico.