Gilvan Azevedo toma posse para mais um mandato no Sindsems

Foi bastante prestigiada a posse da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral (Sindsems), no final da tarde desta quinta-feira, que leva para mais um mandato de três anos o professor/radialista Gilvan Azevedo. A solenidade de posse aconteceu nas dependências da sede do sindicato situado ao lado do prédio da Prefeitura de Sobral.





A vice-prefeita e filiada ao PT Christianne Coelho, esteve no evento acompanhado de mais secretários municipais. O presidente da OAB de Sobral, Rafael Ponte e ex-presidente José Inácio e outros advogados; o delegado dos Radialistas - Oliveira Domingos; o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio - Hudson Hélio, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Raimundo Carneiro, também foram a posse da nova diretoria do Sindsems.





No discurso de posse, Gilvan agradeceu a participação de todos durante o pleito eleitoral e reforçou que a prioridade será garantir o PCC para as categorias que ainda não foram contempladas. (Via Wilson Gomes)